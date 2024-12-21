Esenyurt’ta ‘Kayyum Belediyesi’ vergi borcunu lise inşaatı ile kapatacak: CHP’li belediyeler silkeleniyor kayyum okul arazisi satıyor

Yayınlanma: 21.12.2024 - 16:46

Güncelleme: 21.12.2024 - 17:21

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin aralık ayı toplantısına, CHP meclis üyesi Erdinç Aktaş’ın yaptığı konuşma damgasını vurdu. Aynı zamanda Esenyurt Belediye Meclis üyesi olan Aktaş, Esenyurt Belediyesi’nin kayyum yönetiminin yaptığı işlemleri eleştirdi. Aktaş’ın dikkat çektiği konulardan biri de, CHP yönetimi zamanında yapımına başlanan beş ayrı lise inşaatının bulunduğu arazinin Maliyeye devredilmek istenmesiyle ilgiliydi.

Söz konusu arazi Esenyurt Çınar Mahallesi 428 ada, 1 nolu parseli kapsıyor ve yaklaşık 25 bin metrekare büyüklüğünde. CHP’li yönetim arazi üzerine okul yapmak için, 20 Mart 2023 tarihinde ihale düzenledi ve ihale sözleşmesi 2 Mayıs 2023 tarihinde imzalandı.

Esenyurt Belediyesi’ne 31 Ekim 2024 tarihinde atanan kayyum yönetimi, 29 Kasım 2024 tarihinde başvuruda bulundu. Gelir İdaresi Başkanlığı söz konusu başvuruyu 2 Aralık 2024 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderdi. Çevre Şehircilik Bakanlığı da, “ivedi” koduyla 4 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne gönderdi. Yazıda Esenyurt Belediyesi’nin başvurusu ile ilgili olarak özetle şöyle denildi: “Mülkiyeti Esenyurt Belediyesine ait Esenyurt İlçesi Ardıçlı Mahallesinde(Çınar Mahallesi) bulunan 428 ada, 1 parsel sayılı ve üzerinde ‘Esenyurt Lise Kampüsü’ inşaatı devam eden taşınmazın mevcut muhdesatlarla birlikte Esenyurt Belediyesinin vergi borçlarına karşılık Hazine tarafından satın alınmasının talep edildiği bildirilmiştir.”

ARAZİ DAHA ÖNCE BİR VAKFA TAHSİS EDİLMİŞTİ

Vergi borcuna karşılık Maliyeye devredilmek istenen arazinin hikayesi 2011 yılında başladı. Esenyurt Belediyesi’nin dönemin AKP’li yönetimi, söz konusu araziyi, Belediye Meclis kararı ile 25 yıllığına “Yeşilköy 2001 Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfına” tahsis etti. Üniversite yapılmak üzere yapılan söz konusu tahsis, 2019’da Belediye seçimini CHP’nin kazanması üzerine yeniden gündeme geldi. Tahsisin iptali için mahkemeye başvuran CHP’li yönetim, tahsisi sağlayan Meclis Kararını iptal ettirdi. Yeniden belediye mülkiyetine geçen araziye CHP’li yönetim, lise kampüsü yapmak üzere inşaat başlattı. 2023 yılı ortalarında başlayan lise inşaatı, Belediyeye kayyum atanmasıyla sekteye uğradı.

SAYIŞTAY TAHSİSİ KANUNA AYKIRI BULMUŞTU

Sayıştay Başkanlığı’nın 2019 yılında, AKP'li Esenyurt Belediyesi ile ilgili hazırladığı raporda, söz konusu tahsis işlemini mevzuata aykırı olduğu belirtildi. Sayıştay Raporunun 105. Sayfasında konuyla ilgili şu tespit yer aldı: “Başkanlığınız denetim raporlarında, yapılan incelemede, taşınmaz tahsis edilmesine ilişkin 10.03.2011 tarihli Belediye Meclis kararına esas alınan bir proje bulunmadığı, tahsis için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayının alınmadığı tespit edilmiştir. Proje olmaksızın, Bakanlık onayı alınmaksızın yapılan tahsis işlemi bu haliyle 5393 sayılı Kanunun 15’inci maddesi hükmüne açık aykırılık teşkil etmektedir.”