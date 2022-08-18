Esenyurt'ta Meral Akşener ve yurttaş arasında gerilim: 'Yalancı!' diye bağırdı

18 Ağustos 2022 Perşembe, 15:50

İYİ Parti’nin İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki üye kayıt karavanına 20-25 kişilik bir grup saldırdı. Saldırıda iki partili yaralandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Esenyurt'ta saldırıya uğrayan üye kayıt karavanını ziyaret etti.

“Hem partimizin programını, ilkelerini anlatmak hem de partimize üye kazandırmak üzere bu karavanda görev yapan 2 arkadaşımıza 25 kereste gibi adamın saldırması sonunda o çirkin, namert, şerefsiz, korkak saldırıyı lanetlemek üzere buradayız” diyen Akşener, “İYİ Parti'nin genel başkanının evine bile saldırılmıştır bu ülkede. Biliyorum ki, arkadaşlarımızın uğradıkları saldırının faillerinin isimleri belli. Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda ama biliyoruz ki; bugünün Türkiye'sinde, bugünün yargısında, bugünün hukukunda kesinlikle hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır. Herhangi bir hukuku ceza almayacaktır. Dolayısıyla bugünün dünyası böyle bir şey.” ifadesini kullandı. Saldırıyı düzenleyenlere seslenen Akşener, “Ben buradayım burada, buyurun. Namertler buyurun. Ben buradayım, buyurun. Korkaklar buyurun. 2 kişiye 25 kişi saldırılmaz, buyurun. Ben buradayım, buyurun.” dedi.

"'YALANCI' DİYE BAĞIRDI"

Alandan ayrılırken bir yurttaş Akşener'in yolunu kesip konuşmak istedi.

Kendisinin provokatör olmadığını ifade eden yurttaş, "2014 yılında seçim büromuz basıldı. Cengiz abimiz şehit oldu. Bütün İstanbul hastanenin önüne yığıldı. Biz Esenyurt'u didik didik edicek onları bulacaktık. Siz başınızdaki baş örtüsünü çıkarttınız" dedi.

Akşener, "Hayır yapmadım. Katiyen demedim. Yalan konuşuyorsun. O gün hastanedeydim. Yalancı" diye bağırdı.