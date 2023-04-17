Esenyurt'ta sağlıkçılara levye ile saldırı

İstanbul Esenyurt'ta çalıştıkları ambulansın lastiklerini değiştirmek için sanayi sitesine giden sağlık çalışanları levyeli saldırıya uğradı.

DHA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 20:24
Esenyurt'ta sağlıkçılara levye ile saldırı
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Olay, 14.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sağlık çalışanları, çalıştıkları ambulansın lastiklerini değiştirmek üzere Fatih Mahallesi'nde bulunan Fatih Oto Sanayi Sitesi'ne geldi. Lastiklerin değişiminin yapıldığı sırada yan dükkandakilerle sağlıkçılar arasında, dükkanın önünü kapattıkları gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında, dükkan sahibi levye ile sağlık çalışanlarına saldırmaya başlayınca ortalık karıştı.

Sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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