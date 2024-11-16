Esenyurt'taki 'Demokrasi Nöbeti'nde teğmenlere ihraç tepkisi: Bir tanesine dokunamayacaksınız!

Yayınlanma: 16.11.2024 - 17:55

Güncelleme: 16.11.2024 - 17:55

CHP heyetinin Esenyurt Belediyesi önündeki ''Demokrasi Nöbeti'' devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından başlayan nöbete bugün Giresun Milletvekili Elvan Işıkgezmiş, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li üyeleri katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda süren Demokrasi Nöbeti’nde konuştu. Emir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bakıyorsunuz İstanbul uyuşturucu baronlarının ikametgahı olmuş. Uyuşturucu baronları en rahat ettikleri yere dünyanın her yerinden geliyorlar, İstanbul’da yaşıyorlar. Niye? Çünkü burası uyuşturucu baronları için bir cennet. Burada rahatça yaşayıp, rahatça paralarını yönetiyorlar. Türkiye’de kara para trafiği yönetmek hiçbir sonuç doğurmuyor. Türkiye bir kara para cenneti. Kara paralarını Türkiye’ye getiriyorlar. Soran yok, araştıran yok. Zaman zaman yakalanıyorlar veya aralarında bir çatışmaya giriyorlar. Biz de böyle öğreniyoruz. Kayyum atayacağınıza, halkın iradesine saldıracağınıza, işinizi yapın. Uyuşturucu baronları ile mücadele edin. Esenyurt’un sokaklarını güvenli hale getirin. Daha güvenilir, daha yaşanılabilir, kadınlarımızın, çocuklarımızın, şiddete uğramadığı bir hale getirmek sizin göreviniz.

"BİR TANE TEĞMENİMİZE DOKUNAMAYACAKSINIZ"

Demokrasimize de Cumhuriyetimize de Cumhuriyetimizi kuran Mutafa Kemal Atatürk’ümüze de her gün saldırıyorlar. O’nun devrimlerini bir türlü içlerine sindiremediler. Onun ordusuna el uzatmaktan da bir türlü çekinmiyorlar" diyen Emir, sözlerie şöyle devam etti:

"Daha önce de Ergenekon, Balyoz kumpas davaları ile ordumuzu çökertenler, Mustafa Kemal’in askerlerine saldıranlar, onları cezaevine atanlar, bugün “Mustafa Kemal’in askeriyiz” diyen teğmenleri ordudan atmanın peşindeler. Mustafa Kemal’in teğmeniyiz, Mustafa Kemal’in askeriyiz diye yemin eden teğmenler hakkında soruşturma açıyorlar. Disiplin işlemi açılıyorlar. Ve ordudan atmaya çalışıyorlar. Suçları ne bu teğmenlerin? Disiplinsizlikmiş. Oysa 'Mustafa Kemal’in askeriyiz!' demek, hangi asker için disiplinsizliktir? Ordunun itibarını zedeleme suçu işlemişler. Asıl, ordunun itibarını kozmik odayı Fetullahçılara açanlar, Fetullahçı çeteler, Fetullahçı savcılar tarafından orduya operasyon yaptıranlar, AKP’nin ağababaları ordunun itibarını yerle bir ettiler. Bilsinler ki teğmenlerin ettiği yemini edenler, yasaklanmamış bir yemin, içerisinde hiçbir suç unsuru yok. 2023’e kadar bu yemin ediliyordu. Tören bittikten sonra bu yemin edilmiş. Ama siz Mustafa Kemal’in askeri olmayı suç sayıyorsanız, açıkça söyleyin. Milletimiz de duysun. Ve bilsinler ki bu milletin, sizin tarikatlardan aldığınız emirleri yerine getireceksiniz diye feda edeceği bir tane teğmeni yok. Bir tane teğmenimize dokunamayacaksınız."