Eşi Meriç Kahraman duyurdu... Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı!

Gezi tutuklusu ve MS hastası olan Tayfun Kahraman, bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Meriç Kahraman, sosyal medya hesabından eşinin sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Meriç Kahraman şu ifadeleri kullandı:

"Dün, gün içerisinde Tayfun’un apar topar hastaneye kaldırıldığını öğrendim.

Bugün kendisiyle telefonda 10 dakika görüşme şansım oldu ve yaşananları öğrendim.

MS hastası olan eşim Tayfun Kahraman, dün gündüz sayımına çıkarken dengesini sağlayamayıp, ayağını yere basamadığı için düşüyor ve başını yere çarpıyor. Hem başından, hem de elinden yaralanıyor. Alnında bir yarık, bir sürtmeye bağlı yara var, kafası şiş, eli şişmiş halde hastaneye götürülüyor. Bandaj ve pansuman yapılıp yeniden cezaevine gönderiliyor. Bugün ise devam eden şişme ve morarma nedeniyle eline atel takılıyor.

Tekrar hatırlatıyorum: Tayfun hakkında AYM tarafından yeniden yargılama kararı verilmiştir. Eşim hukuken masumdur. Kararın uygulanmaması nedeniyle şu an fiilen özgürlüğünden mahrumdur.

Yaşadıklarımız nedeniyle eşimin sağlığı tehlikeye giriyor, bunların hepsi belgelidir, hepsi AYM’ye yaptığımız ikinci başvuru dosyasında mevcuttur.

Bugün de Tayfun’un geçirdiği akut MS atağının tıbbi tüm sürecini heyet raporları ve epikriz belgeleri, MS atağı ile bağlantılı olarak dün yaşanan düşmeye bağlı yaralanması da dahil olmak üzere Anayasa Mahkemesi’ne ek beyan dilekçemiz ile sunduk.

Biz 4 yıldır yüreğimiz ağzımızda yaşıyoruz.

Her Allah’ın günü canımızdan can gidiyor.

Eşimin hastalığı cezaevi şartlarında her gün daha fazla ilerliyor.

Biricik evladımın babasına ve ailemize daha fazla eziyet etmeyin.

AYM'ye yaptığımız ikinci başvuruyu bir an önce gündeme alın.

Yasalara uyun, mahkeme kararlarına uyun, eşimi serbest bırakın."