Eşinden Ramazan Gülten için çağrı: 'Minik yavrumuzu babasından mahrum bırakmak adalet mi?'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlarda tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İmar Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten’in eşi Pınar Çalışkan Gülten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna çağrıda bulundu.









“Sevgili eşim Ramazan Gülten’in kızımızın doğumuna katılmasına izin vermelerini bekliyoruz!

Haksız yere bize bu yaşatılanlara razı değilim.

Minik yavrumuzu babasından mahrum bırakmak adalet mi?”









Paylaşım, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından destek mesajlarıyla paylaşıldı.





Ramazan Gülten’in avukatları da, tutukluluk sürecinin özellikle eşi riskli gebelik sürecindeyken devam ettirilmesini “insani olmayan” bir durum olarak değerlendiriyor. Gülten’in avukatı Hüseyin Ersöz de daha önce yaptığı başvuruda, “Eşi riskli gebelik sürecindeyken tutukluluk kararının devam etmesi, sadece hukuki değil vicdani olarak da kabul edilemez. Bu sürece itirazlarımızı sürdüreceğiz” diyerek duruma dikkat çekmişti.





İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, 30 Mayıs 2023 tarihinde Üsküdar sahilinde bulunan kaçak bir kafenin yıkımı sırasında kafe sahiplerinin saldırısına uğramıştı. Gülten, saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.





RAMAZAN GÜLTEN KİMDİR?





1982 Karaman doğumlu Ramazan Gülten, 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. Üsküdar Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi’nde çeşitli görevlerde bulunan Gülten, 2019 yılında İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı olarak göreve başladı. Daha sonra İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.





Gülten, İBB’ye yönelik operasyonun ikinci dalgasında "suç örgütü üyeliği", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla tutuklandı. Avukatları, dosyada somut delil bulunmadığını belirterek, tutuklamaya itiraz etti.