'Eşiniz silah kaçakçılığına karıştı' yalanıyla 1 milyon liralık vurgun... Dolandırıcı, operasyonla yakalandı!

Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi’nde yaşayan H.A. jandarmaya başvurarak, kendisini telefonda jandarma olarak tanıtan bir kişinin, “Eşiniz silah kaçakçılığı olayına karıştı. Temize çıkması için evdeki para ve ziynet eşyalarını bir çantaya koyup parka bırakmanız gerekiyor” dediğini anlattı.

H.A., tehdit üzerine evdeki 22 çeyrek altın, 1 yarım altın, 9 tam altın, 2 gram altın, 2 bilezik, 4 yüzük, 1 altın kolye, 33 bin lira, 2 bin 116 dolar olmak üzere yaklaşık 1 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını bu kişiye verdiğini, sonradan dolandırıldığını anladığını ifade etti.

Çalışma başlatan Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekiplerin incelemesinde, dolandırıcılığı kiraladığı otomobille yapan R.D.’nin kimliği belirlendi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Ekiplerin yaptığı takiple birlikte R.D., kiraladığı araçla ilerlerken Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak yürütülen operasyonla dolandırdığı para ve ziynet eşyaları ile yakalandı.

Dolandırılan H.A.’ya para ve ziynet eşyaları teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.