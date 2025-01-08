Eski ABB Başkanı Melih Gökçek egosu için Ankapark tanıtımına milyonlar harcattı

Yayınlanma: 08.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.01.2025 - 05:03

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in savurganlıkları saymakla bitmiyor. Gökçek, 2014’te KDV hariç 87 bin 500 dolar ücret ödeyerek Ankapark’ın tanıtımı için kendi özellikleriyle birebir aynı olan bir manken yaptırdı. Ödenen ücretin Ankaralıların cebine güncel yansıması ise 3 milyon lira oldu.

801 milyon dolarlık harcamayla Atatürk Orman Çiftliği’nde israfın sembolü haline getirdiği Ankapark’ın tanıtımı için yapıldığı öğrenilen 1.77 boyunda ve 80 kilo ağırlığında “konuşan manken oyun sistemi” için “Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı’nda kullanılmak üzere 9 kalem oyuncak alım işi” şeklinde fatura kesildi. Konuşan manken oyun sistemi, yani Gökçek modeli için 2014’ün aralık ayında KDV hariç 87 bin 500 dolar (127 bin lira) para ödendiği ortaya çıktı. Mankenin güncel değeri ise Ankaralıların cebine 3 milyon lira olarak yansıdı. Edinilen bilgilere göre söz konusu manken yapıldıktan sonra Gökçek’in makam odasına kadar çıkarıldı. Daha sonra Ankapark’ın tanıtım çadırına götürülen mankenin, parkın açılışının ardından depoya gönderildiği öğrenildi. Depoya gönderildikten sonra ortadan kaybolan modelin durumu ve konumu ise bilinmiyor.

“Konuşan Melih Gökçek manken oyun sistemi”nin özellikleri de dikkat çekiyor. “İleri teknoloji ürünü bir illüzyon” olduğu belirtilen ürünün özellikleri şöyle tanımlandı:

“3 boyutlu video projeksiyonu ile cansız bir vitrin mankeninin yüzüne veya istenilen herhangi bir bölgeye mimikleri, göz ve dudak hareketleri ayarlanabilir, programlanabilir, tanınmış bir kişinin veya çizgi karakterin hareketli yüz görüntüsü ve ifadelerinin yansıtılması ile oluşturulan ve izleyenlere konuşan canlı bir manken görüntüsü sunan ileri teknoloji ürünü, bir çeşit illüzyon.”

HAYALİ GERÇEK OLMADI

Gökçek’in hayallerinde Ankapark ile Ankara’nın kaderini değiştirmek, 10 milyon turist çekmek vardı. Ankapark’a gelen “turistler” yalnızca çin üretimi oyuncaklar oldu. Alımı yapılmasına karşın kurulumu yapılmayan yedi ünitenin alım maliyeti 4 milyon 12 bin 243 dolar olarak yansıdı. Güncel maliyeti 141.7 milyon lira olarak belirlendi. Kurulduktan sonra sökülen 28 ünitenin alım maliyeti ise 4 milyon 344 bin 567 dolar olarak kaydedildi. 28 ünitenin güncel maliyeti 153.4 milyon lira olarak hesaplandı. Kurulmasının ardından devreye alma testleri tamamlanmasına karşın çalıştırılmayan 18 ünitenin maliyeti ise dudak uçuklatacak cinsten. 31 milyon 25 bin 705 dolarlık oyuncak alım maliyetinin güncel değeri 1 milyar 95 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

‘ŞARLATANLIK YAPMAYA ÇALIŞIYOR’

Melih Gökçek’in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, dün Meclis’te yaptığı basın toplantısında ABB’yi hedef alarak 80 milyon TL’lik ceset torbası ve kefen alımı ihalesine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu. ABB’den yapılan yazılı basın açıklamasıyla AKP’li Gökçek’e sert tepki gösterildi. Açıklamada, “Siyaseti kendine mesken tutan meczup bir politik meftanın, edep yoksunu yavrusu, milletin değerlerini iftiralarına takarak şarlatanlık yapmaya çalışıyor” dendi.

İddia edilen konuların bir kısmının teftiş kurulu tarafından incelendiği, diğer konuların ise araştırılmaya başlandığını belirtilen açıklamada, “Elinde delil olduğunu iddia eden herkesin gideceği adres bellidir: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bilinmelidir ki; ABB’de suç işleyen asla korunmaz. Şu hususu da kamuoyuna tekrar hatırlatmak da fayda görüyoruz: Hırsıza ‘hırsız’ olduğunu unutturursanız kendini erdem abidesi sanmaya başlar” ifadeleri kullanıldı.

KARANLIK ELLER DEVREYE GİRDİ

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir kadının AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in TBMM’de ABB’yi hedef aldığı açıklamanın ayrıntılarını içeren bir broşürü sokakta dağıtarak kara propaganda yaptığı görüldü. Afişin içeriğinde, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik karalama niteliğinde ifadelerle birlikte bir karikatür yer aldı. Olay yerinde müdahale etmeye çalışan Keçiören Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, kadının bağırararak verdiği tepkiyle karşılaştı. Olaya ilişkin Keçiören Belediyesi’nce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe yazılarak suç duyurusunda bulunuldu.