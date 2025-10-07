Eski AKP'li milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.10.2025 10:38:00
Son dakika haberi... Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındığını duyurdu. Kocabıyık'ın "Cumhurbaşkanına hakaret"le suçlandığı öğrenildi.

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "gözaltına alındım" ifadesini kullandı.

Kocabıyık'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi.

"KENDİNE DARBE YAPTIN HABERİN YOK"

Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart günü şu paylaşımı yapmıştı: 

"Recep Tayyip Erdoğan... geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!"

Paylaşımdan üç gün sonra yani 22 Mart'ta kesin ihraç talebiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kocabıyık, 26 Mart tarihinde ise partisinden ihraç edildi.

"AK PARTİ HERKESE BİR ŞEY DAĞITIYOR, EŞİMİ VALİ YAPMIŞLARDI"

Kocabıyık dün gazetemize verdiği röportajda da, AKP saflarında olduğu dönemde yaşadıklarına dair çok çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Kocabıyık, "AK Parti herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmıştı. Bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu. O nedenle susuyorlar" demişti. 

Kocabıyık'ın paylaşımı şöyle: 

Image

