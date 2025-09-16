Eski AKP’li vekilden iktidara sert çıkış: ‘Artık işi yüzsüzlüğe vurdular'

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından, bazı isimler partiden istifa edip AKP’ye katıldı. Bu isimler arasında tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yerine başkan vekili olarak seçilen Özlem Vural Gürzel ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yer aldı.

Söz konusu geçişler, kamuoyunda tepkilere yol açtı. CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından, birçok CHP'li belediye meclis üyesinin partiden istifa edip AKP’ye geçmesi de tartışmalara sebep verdi.

ESKİ AKP'Lİ VEKİLDEN SERT TEPKİ

AKP’ye yönelik dikkat çeken bir tepki ise partinin eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’tan geldi.

Kocabıyık sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Merak ediyorum, şu bizim Ak Partililer, centilmenliğin hiçbir kuralına uymayan bu belediye el değiştirmelerinden hiç rahatsızlık duymuyorlar mı? Hayır, duymuyorlar! Çünkü hak, hukuk, adalet ve karakter sınavından çoktandır sınıfta kaldılar ve artık işi yüzsüzlüğe vurdular. Tarih bu zümre ile ilgili ne yazacak, çok merak ediyorum.”