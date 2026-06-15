Eski AKP’lilerden ‘Berat Albayrak-Bilal Erdoğan’ atışması: ‘Görevini’ de söyledi, ‘AK Parti’nin ihtiyacı var’ dedi

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’ın AKP’nin içerisindeki ‘sistem tıkanıklığına’ çözüm olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak’ı işaret etmesinin ardından eski AKP MKYK üyesi olan Mücahit Birinci’den de dikkat çeken bir "Bilal Erdoğan" çıkışı geldi.

“Buna Berat beyin değil AK Parti’nin ihtiyacı var” diyen Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce ifade etmiştim, biraz açarak tekrar edeyim.

Son dönem sivil siyaset alanının giderek daraldığını, bu boşluğa bürokrasinin yerleştiğini, devlet içinde kontrolsüz yeni iktidar gruplarının peydah olduğunu gözlemliyoruz.

Zamanla siyasetin tasfiyesini sağlayacak bu gelişme, AK Partinin altını oyuyor, toplumsal bağını zayıflatıyor.

Haliyle seçim sürecine girerken iktidar açısından siyasi risk artıyor.

Lafı uzatmayım.

Gelinen bu noktada, Cumhurbaşkanımızın yükünü alacak, siyaset ve bürokrasi ilişkisini rayına sokacak, gelecek kaygısı taşımayacak, toplumla yeni bir ahit yapacak güçlü ve güvenilir bir isme ihtiyaç var.

Herkes alternatif sunabilir.

Kişisel kanaatim, Berat Albayrak bu role en uygun olanıdır.

Bu görev illa bir bakanlık veya parti yöneticiliği değil, olursa iyi olur ayrı, cumhurbaşkanlığı makamıyla siyaset ve bürokrasi arasında güvenli bir köprü inşasını sağlayacak görev tarifidir.

Misal, güçlü Başdanışmanlık gibi.

Böyle bir ara istasyonla cumhurbaşkanımızın gücünün istismarı da önlenir.

Buna Berat beyin değil AK Parti’nin ihtiyacı var.

Bu misyonu üstlenecek daha güçlü ve uygun aktör varsa o da denenebilir.

Ben bulamadım, bulan varsa eyvallah.

Dikkat çekmek istediğim konu, bu ihtiyacın aciliyetidir.”

DAMAT ÖNERİSİNE ‘OĞLU’ İLE YANIT VERDİ

Tayyar’ın ‘Berat Albayrak’ çıkışına, AKP’den ihraç edilen eski MKYK üyesi Mücahit Birinci’den yanıt geldi.

Birinci, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a işaret ederek şunları yazdı:

“Şamil abiyi tanırım, aynı dönemde MKYK'da vazife de yaptık. Hasbi adamdır. İçinde kötülük olmaz, düşündüğünü perdesiz söyler. Öncelikle bunu ifade edeyim.

Ancak;

Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza 10 sene daha ihtiyacı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu vazifeyi 10 sene daha kesintisiz, nizasız sürdürebilecek enerjiye ve kabiliyete sahiptir. Bundan en ufak kuşkum yoktur. Bugün TV'de de bunu arz ve izah ettim.

Herhangi bir sebeple Sayın Cumhurbaşkanımız bu yönetme iradesini serdetmez ise, ki bu kendi kararı olacaktır, kişisel kanaatime göre ardından gelecek kişi de Sayın Bilal Erdoğan olmalıdır.

Bilal Bey'in Cumhurbaşkanımızın evladı olmanın ötesinde birçok üstün vasfı mevcuttur.

En önemlisi de Bilal Erdoğan "denenmiş" bir siyasi figür değildir. Bilal Bey ülkeye, vizyonu ile yeni bir dinamizm katar.

Tüm saygımla…”