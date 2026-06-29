Eski AKP milletvekili Metiner, Bahçeli’yi ziyaret etti: ‘Süreç son aşamasında’

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Metiner, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şunları yazdı:

"Bugün DEMBİR DER olarak MHP’nin Bilge Lideri Sn. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettik. Sn. Bahçeli ile baş başa yaptığımız ikili görüşmede uzun uzun süreci konuştuk. Süreç son aşamasında. Herhangi bir sorun yok. Tamam inşallah. Bilge Lidere sonsuz teşekkürlerimizle."