Eski AKP’li başkan Süleyman Akyüz evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 22.08.2024 - 10:23

Güncelleme: 22.08.2024 - 10:23

Önceki dönem AKP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Süleyman Akyüz Trabzon Ortahisar İlçesi Konaklar Mahallesi’nde bulunan evinde ölü bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Akyüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Akyüz’ün kesin ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

AKP’DEN TAZİYE MESAJI

AKP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yayımlanan taziye mesajında, “Önceki Dönem İl Gençlik Kolları Başkanımız, dava ve yol arkadaşımız Süleyman Akyüz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kıymetli Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun” denildi.