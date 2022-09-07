Eski AKP'li belediye meclis üyesinden partisine ihale tepkisi: '5 milyon Euro kimlerin cebine gitti?'

07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:50

Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Meclisi’nin AKP’li eski üyesi Bilal Tekatlı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü’nün Suruç ilçesindeki kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri inşaat ihalesine ilişkin sonuç bilgi formunu sosyal medya hesabında yayınladı.

Bilgi formuna göre; ihale, 10 milyon 353 bin Euro ile en düşük teklifi veren Kural ARGE-MST iş ortaklığı yerine, 15 milyon 599 bin 594 Euro teklif veren Asil İnşaat-Çeltikçioğlu İnşaat ortaklığına verildi. Bilgi formunda, iki iş ortaklığının daha ihaleyi kazanan Kural ARGE-MST ortaklığından daha düşük teklif verdiği görüldü.

"5 MİLYON EURO KİMLERİN CEBİNE GİTTİ"

Bilal Tekatlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suruç altyapı ihalesinde dönen büyük rantı ve usulsüzlükleri aylar önce yazdık. Ama troller ve rantçılar bize saldırdı. Gelinen noktada biz haklı çıktık. İhale 4. sıradaki firmaya verildi. Aradaki 5 milyon euro kimlerin cebine gitti? Urfalılar adına soruyoruz" dedi.