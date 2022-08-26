Rozetini Kılıçdaroğlu taktı: Eski AKP milletvekili Aslan, CHP'ye katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan 22. Dönem AKP Ağrı Milletvekili Naci Aslan'a CHP rozeti taktı.
Eski AKP Ağrı Milletvekili Naci Aslan, CHP’nin parti örgütü ve örgüt yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın kurduğu ve başkanlığını yaptığı Doğu Masası çalışmaları kapsamında CHP’ye katıldı.
Naci Aslan’a rozetini, Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ndeki makamında yapılan partiye katılım töreninde, Oğuz Kaan Salıcı ile Parti Meclisi Üyesi ve Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik de hazır bulundu.
Naci Aslan, 22'nci dönemde CHP'den Ağrı milletvekili olarak seçilmiş, 2005 yılında ise AKP'ye katılmıştı.
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