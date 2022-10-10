Eski AKP'li Turhan Çömez'den Erdoğan'a 'yolsuzluk' tepkisi: 'Başıma gelmeyen kalmadı...'

10 Ekim 2022 Pazartesi, 17:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AKP milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın "Yolsuzlukların ve rüşvetin olmadığı, bir Türkiye’yi biz hallederiz" sözlerine yanıt veren Çömez, milletvekilliği döneminde kendisine iletilen yolsuzluk dosyalarını Erdoğan'a verdiğini ama hiçbir karşılık bulamadığını anlattı.

Çömez "Yolsuzluğu bitireceğiz" demenin toplum nezdinde bir karşılığı olmadığını söyledi.

KRİZİN SEBEBİ 'YOLSUZLUK EKONOMİSİ'

Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin sebebinin de "yolsuzluk ekonomisi" olduğunu belirten ve Türkiye'nin ağır bir ekomik buhranın içinde olduğunu anlatan Çömez, "Türkiye tüm parayı yolsuzluk ekonomisiyle yok etmiş bir ülke haline geldi" ifadelerini kullandı.

Garantili projelerle Türkiye ekonomisinin geleceğinin ipotek altına alındığını söyleyen Çömez, "Tüm bunları yapıp 'yolsuzlukla mücadele edeceğiz' derseniz buna hiç kimse inanmaz" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada “Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz” açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan, konuşmasında şunları söylemişti:

"Avrupa tutuştu nasıl ısınacağız diye. Elhamdülillah milletimiz için her şeyi hazırlamış vaziyetteyiz. Amacımız daha uygun fiyatlarla vatandaşımıza ulaştırma derdindeyiz. İnşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz."