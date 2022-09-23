Turhan Çömez canlı yayında siyasete geri döneceğini açıkladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru olarak tanınan eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, YouTube yayınında, siyasete döneceğini belirtti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, Gazeteci Tuba Emlek’in Youtube kanalındaki ‘Ne Oluyor’ programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. AKP iktidarının organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i Türkiye’ye getirerek seçim için bir başarı hikayesi yazmak istediğini belirten Çömez, siyasete de geri döneceğini açıkladı.
Çömez, “Hükümet, Peker’in Türkiye’ye getirilmesini çok fazla istiyor. Bunu yapabilirse eğer, kendi hanesine çok büyük artı yazar. Birincisi Peker’in yapacağı birçok açıklamanın üzeri örtülür. İkincisi AKP çevreleri Erdoğan’ı her fırsatta ‘Dünya Lideri’ olarak tanıttığı için bakın ‘Erdoğan masaya yumruğunu vurdu ve istediğini yaptırdı’ diyebilir. Bunu da bir oya tahvil edebilir, bu da Erdoğan’ın lehine olacaktır” şeklinde konuştu.
'KAYITSIZ KALMAK İSTEMİYORUM'
Çömez, siyasete geri döneceğini ise şu sözlerle duyurdu:
“Türkiye bir geçiş dönemi yaşıyor. İnancıma göre de bir devir kapanıyor. Bu ülkenin yurtsever insanları bir devri kapatıp, yeni bir devir açacaklar. Bu süreçte de ben kayıtsız kalmak istemiyorum. Yarın vicdanımla baş başa kaldığımda, çocuklarımın yüzüne baktığımda ülkemin değişimine ve dönüşümüne yürekten destek oldum demek için çok sık geliyorum. Kendi bölgem Balıkesir’den de yoğun ilgi ve talep de var, siyasete dönmem konusunda. Buradaki yılların düzeni ve hekimliğim de var ama her şeyi bırakmaya hazırım.”
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