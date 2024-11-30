Eski Bakan Koca’ya ait hastanenin inşaatına karşı yurttaşlar direniyor

Yayınlanma: 30.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.11.2024 - 04:00

İstanbul Acıbadem’in Sakinler bölgesinde yurttaşlar, bölgede Şubat 2024’te faaliyete başlayan eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ait olan Medipol Hastanesi’nin yurtdışından gelen hastalar için hastanenin karşısına inşa etmeyi planladığı otoparka karşı çıkıyor. Söz konusu alanın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yeşil alan olduğunu belirten mahalle sakinleri, “deprem toplanma alanı” olarak kullanılan alanın imara aykırı şekilde ve onaylı bir proje planı olmadan hukuksuzca otoparka dönüştürülmesine tepkili.

‘BARİYERLERLE KAPATTILAR’

Acıbadem Sakinleri Dayanışması adı altında bir araya gelen yurttaşlar, önceki gün alana gelen iş makinelerinin önce bölgeyi bariyerlerle kapattığını kaydetti. Yurttaşlar, normalde Kadıköy Belediyesi’nin 20.00’ye kadar verdiği çalışma izninin de ihlal edildiğini ve alanda yapılacak düzenlemeler için sabaha kadar iş makinelerinin çalıştığını ifade etti. İş makineleri dün de taş kırma işlemine devam etti. Yurttaşlar yalnızca belediyeden alınan “yıkıntı atığı taşıma izin belgesi” ile yapılan çalışmalar ve alanda otopark yapımı için hafriyat işlemlerinin başlama ihtimali karşısında kaygılı.

MEVZUATA AYKIRI

Cumhuriyet’e konuşan kimi mahalle sakini, Medipol Hastanesi’nin, bölgede 2002’den 2017’ye kadar ruhsat toplama çalışmaları yaptığını ve 2024’te açılan hastane için 2017’de temel atıldığını belirtirken hastanenin parsel kurallarına uymamasına tepki gösterdi. Mevzuata göre hastanenin faaliyete geçebilmesi için minimum 185 araçlık otoparkı olması gerekirken Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi, şubat ayında herhangi bir otoparka sahip olmadan hizmete açıldı.

Devam eden çalışmalara karşı yetkilileri uyaran yurttaşlar, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından hastanenin arka tarafında inşa edilmesi planlanan otoparka ait çalışmaların Kadıköy Belediyesi tarafından mühürlendiğini anımsattı, İBB yetkililerinden konu hakkında çözüm beklediklerini aktardı. Mahalle sakinleri, alanın Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınıp kamulaştırılarak yeşil alan ve deprem toplanma bölgesi olarak kullanılmaya devam etmesini istiyor. Acıbadem Sakinleri Dayanışması, bugün saat 15.00’te Kadıköy Belediyesi önünde bir araya gelecek.