Eski Başbakan, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım... İstiklal Marşı'nı kâğıda bakarak okudu
AKP'nin yeniden milletvekili adayı göstermediği eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM kürsüsünde son konuşmasında İstiklal Marşı'nı kâğıda bakarak okudu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kuruluşunun 103'üncü yıldönümü ve '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kutlamaları çerçevesinde, pazar günü özel gündemle toplandı.
Eski Başbakan, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, son kez çıktığı TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmasında Türk bayrağı açıp İstiklâl Marşı okuyarak bitirdi.
Yıldırım'ın İstiklâl Marşı'nı kâğıda bakarak okumaya çalıştığı anlar dikkat çekti.
AKP SIRALARINDAN ALKIŞ
Binali Yıldırım, AKP sıraları tarafından alkışlandı. Bayrağı ceketinin iç cebine koyan Yıldırım, kürsüden 'bayrakları asalım' sözüyle indi.
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