Eski başkanlar Sinan Ateş davasına atıldı, Ülkü Ocakları yöneticileri rahatsız oldu

Yayınlanma: 01.07.2024 - 11:06

Güncelleme: 01.07.2024 - 11:06

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da sokak ortasında öldürülmesinden bir buçuk yıl sonra sanıklar ilk kez bugün hakim karşısına çıkıyor.

Davada, aralarında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun aralarında olduğu geçmişte Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış isimlerden Atila Kaya, Suat Başaran, Hakan Ünser ve Alişan Satılmış Sinan Ateş davasında yer aldı.

Eski genel başkanların Sinan Ateş cinayetiyle ilgili davada bulunması, Ülkü Ocakları yöneticilerinde rahatsızlığa yol açtı.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, sosyal medyadan dört ismin mahkeme salonundaki görüntüsü paylaşıp "Konu Ülkücü harekete kumpas kurmak olunca tüm bozguncular, başı bozuklar, mankurtlar birleşmiş…!" dedi.

Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Abdülkadir Özdemir de dört eski genel başkan için "Ne kadar hain, davasına ihanet eden varsa orda, yazıklar olsun şeytan suratlı müsfetteler!!" ifadelerini kullandı.



