Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eski CHP Gençlik Kolları başkanı hastaneye kaldırıldı: Durumu ciddi

Eski CHP Gençlik Kolları başkanı hastaneye kaldırıldı: Durumu ciddi

23.02.2026 14:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Eski CHP Gençlik Kolları başkanı hastaneye kaldırıldı: Durumu ciddi

Beyin kanaması geçiren Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Barbaros Dinçer hastaneye kaldırıldı. Dinçer'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Barbaros Dinçer önceki gece beyin kanaması geçirdi.

Bakırköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dinçer, ameliyat edilerek yoğun bakım tedavisi altına alındı.

Image

Dinçer'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

MAHMUT TANAL'DAN AÇIKLAMA

Konuya dair X'te paylaşım yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Kendisine acil şifalar diliyor, bu zorlu süreci en kısa sürede atlatıp sağlığına kavuşacağına yürekten inanıyorum. Dualarımız ve iyi dileklerimiz kendisiyle" ifadelerine yer verdi.

İlgili Konular: #CHP #beyin kanaması