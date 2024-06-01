Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da cenaze törenine katıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Düzyurt Mahalle Temsilcisi Osman Küçükosman'ın annesi Fetiye Küçükosman'ın cenaze törenine katıldı.

AA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 20:36
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da cenaze törenine katıldı
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Yaşlılığa bağlı nedenler dolayısıyla dün vefat eden Fetiye Küçükosman için Ortahisar ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kılıçdaroğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve yurttaşlar katıldı.

Kılıçdaroğlu, Osman Küçükosman ve aile üyelerine taziyelerini iletti.

Fetiye Küçükosman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

CHP'Lİ BAŞKAN KAYA'YI ZİYARET ETTİ

Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'ya da makamında ziyarette bulunarak görevinde başarı dileyen Kılıçdaroğlu, daha sonra Boztepe Seyir Terası ve Trabzon Akvaryum'u ziyaret etti.


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