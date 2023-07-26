Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, uzun süren suskunluğunu Cumhuriyet’e bozdu: 'Parti boşta kalmaz'

Yayınlanma: 26.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2023 - 04:00

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, son cumhurbaşkanlığı seçiminde alınmış olan 25 milyon oyun tamamının CHP’ye mal edilmesi yanlışlığının yanı sıra, milletvekili seçiminde 6’lı masanın 4 partisi ile birlikte alınan yüzde 25 oy gerçeğinin ve başarısızlığın bir değerlendirilmesinin yapılmadığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu’nun kendisinin genel başkanlıktan istifa ederse parti liderliğinin boşlukta kalacağını ileri sürdüğünü anımsatan Sav, şunları söyledi:

“Geçmişte Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Altan Öymen, genel başkanlığı boşalttıklarında parti boşlukta mı kaldı? Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduğunda parti boşlukta mıydı? Parti boşlukta kalmaz. Ayrıca, Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Genel başkanlık yükünü taşıyacağına inanacağım birisi çıkarsa ona genel başkanlığı bırakabilirim’ demektedir. Genel başkanda aranan niteliklerin başında, partinin ilke, program ve tüzüğüne bağlılık gelir. Partinin birikimini yok sayarak CHP’yi yönetecek yetenekte kimsenin bulunamayacağını ileri sürmek fevkalade şaşırtıcıdır. Dahası partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıkarsa genel başkanlığını ona bırakabileceğini söylemek de yenilir yutulur gibi değildir. Bu söz, CHP’de geçmişi temiz olan yok demek anlamında algılanır. Hatta bazı duyarlı üyeler, bunun partiye ve kendilerine açıkça yapılmış bir hakaret sayabilir.”

27 Temmuz itibarıyla genel başkan ve parti organlarının görev ve yetki süresinin dolduğunun altını çizen Sav, “Siyasi Partiler Kanunu ve CHP tüzüğü, kurultayın en çok üç yıl süre içinde toplanacağını ve genel başkan, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun seçilmesi gerektiğini belirtiyor” dedi ve şöyle devam etti: “Genel başkanın görev süresi üç yıldan fazla olamaz. Dolayısıyla bu süreler aşılmıştır. Partinin kendisini bu açıdan da gözden geçirmesi, ileride parti organlarının hukuken meşru olup olmadıkları tartışmalarına neden olunmaması gerekir. PM’de genel merkezin tutumlarına karşı salt çoğunluğu aşan bir çoğunluk vardır ve PM partiyi bir olağanüstü kurultaya taşıma olanağına erişilmiştir. Eğer partinin yetkili organları yerel seçimlere doğru gerekli adımları atmazsa, örgüt teşhisi yapar ve tedaviyi de gerçekleştirir.”

‘ÖRGÜT ÜZDÜ’

Genel merkez tarafından ilgili yasalara ve parti tüzüğüne aykırı olarak aday adayı olmak isteyen il ve ilçe yöneticilerinin istifa etmelerine ilişkin genelgeye bağlı olarak istifa eden 40 il ve 40 ilçe başkanının aday olduğunu anımsatan Sav, bu il başkanlarından 8’inin seçilecek, 11’inin seçilemeyecek sıralarda yer aldığını, 21’inin de aday gösterilmeye layık görülmediğine değindi. Başkanlardan da yalnızca 3’nün milletvekili olabildiğini anlatan Sav, ancak aday olduktan sonra parti genel merkezi, il ve ilçe merkezlerinin yerlerini öğrenmiş olanların milletvekili yapılmasının örgütü fevkalade üzdüğünü dile getirdi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI

Son PM toplantısında görevden alınan il ve ilçe yöneticileri için Şubat 2012 kurultayında tüzükte yapılan değişiklikle üçte iki çoğunluk arandığını aktaran Sav, son PM’de yapılan oylamaya ilişkin şu görüşlere yer verdi:

“Daha önceki tüzüklerde itirazın kabulü için PM’de salt çoğunluk aranıyordu. Son PM toplantısında görevden alınan il ve ilçe başkanlarına ilişkin itirazlarda 31 oy, yani salt çoğunluk bulundu. Yani, genel başkanın kararlarında bir haksızlık olduğuna ilişkin uyarı niteliğinde bir çoğunluğa ulaşıldı. Bir anlamda bu sayı, genel başkana ve MYK üyelerine güvensizlik anlamına da gelir. Salt bu nedenle bile duraksamadan kendilerini 26 Temmuz 2020 tarihli kurultayda seçmiş olan delegelerden güvenoyu istemeliler. Olağanüstü kurultay çağrısı ile yeni organ seçimleri yapmalılar. Olağan kurultay için kongreler takviminin işletilmekte olması bahanesi Siyasi Partiler Kanunu’nun amir hükmü karşısında geçersizdir. Öte yandan, grup başkanvekillerinin MYK’e katılması da tüzük hükmüdür. Duyumlar doğru ise bir grup başkanvekilinin MYK toplantılarına alınmaması gibi tüzük hükmüne uymayan bir anlayış şimdiye kadar CHP’de görülmüş şey değildir.”

'DEMOKLES'İN KILICI İŞLEMEZDİ'

Sav, Ekrem İmamoğlu’nun, genel başkanlık yarışına girip girmeyeceğine ilişkin bir karara varmış gibi gözükmediğini ifade ederek, “Kendisi için büyükşehir belediye başkanlığı açısından gelecek 2024 Mart ayına kadar görevde kalıp kalmamasının değerlendirildiğini sanıyorum. Zamanında cumhurbaşkanı adayı yapılsaydı bir demokrasi ve adalet mücadelesine girişilir, Sayın İmamoğlu’nun başı üzerinde gezdirilen ceza tehditleri ve Demokles’in kılıcı işlemez hale getirilebilirdi. Maalesef bu önemli ayrıntı gözden kaçırıldı” dedi.

'KILIÇDAROĞLU SÖZÜNÜ UNUTTU'

Sav, son seçimlere ilişkin şu belirlemeyi yaptı:

“Bir genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olması çok doğaldır. Ancak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 2018’de Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olduğunda NTV’deki bir açıklamasında, bir genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olmasının yanlışlığına değinmişti. Son seçimde, ‘Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı’ sözünü unuttu ve kendisi aday olunca toplumda doğal olarak bir şaşkınlık ve tutarsızlık izlenimi yarattı. Yanlış ve hayalperest, olanaksız vaatlerde bulunuldu. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başarılı olsaydı, zafer kazanmış bir komutan gibi algılanacaktı. Seçim kaybetmesi üzerine kendisinin eleştirilmesinde de şaşılacak ve etik olmayan bir yön yoktur. 10. yenilgisini almış olmasına rağmen CHP Genel Başkanı’nın görevde kalıcı olmak istemesi ve bunda ısrar etmesi seçmenin güven duygusunu azaltmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi ve bir kısım anket firmaları tarafından yanıltılmasından doğan bu sonuç, başarıya susamış olan örgütümüzü ve seçmeni çok üzmüş, hayal kırıklığına sürüklemiş ve bir umutsuzluk doğurmuştur.”