Eski CHP İstanbul Milletvekili Çengel için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
18. Dönem CHP İstanbul Milletvekili ve eski CHP İstanbul il başkanlarından Yüksel Çengel için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
18. Dönem CHP İstanbul Milletvekili ve eski CHP İstanbul il başkanlarından Yüksel Çengel için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. 86 yaşında hayatını kaybeden 18. Dönem CHP İstanbul Milletvekili, eski TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, eski Avcılar Belediye Başkanı, eski CHP İstanbul il başkanlarından Yüksel Çengel için TBMM'de tören düzenlendi. Törene eski Kültür Bakanı ve eski CHP Mersin Milletvekili İstemihan Talay, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile ile ailesi ve yakınları katıldı.
Çengel'in naaşı tören mangasının omuzlarında katafalka yerleştirildi. Özgeçmişi okunan Çengel için saygı duruşundu bulunuldu, dua edildi. Naaşının cenaze aracına konmasının ardından Çengel'in ailesi taziyeleri kabul etti.
Yüksel Çengel, 3 Kasım Pazar günü Ataköy 5. Kısım Camiinde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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