Eski DGM Başsavcısı Nusret Demiral hayatını kaybetti

05 Haziran 2022 Pazar, 19:59

Nusret Demiral bu sabah kahvaltıdan sonra geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nusret Demiral DGM Başsavcısı olarak birçok önemli davaya bakmıştı.

Odatv'de yer alan habere göre,Türkiye Birleşik Komünist Partisi liderleri Haydar Kutlu ve Nihat Sargın; hayali ithalatçı Kemal Horzum ve DEP’li milletvekillerinin davaları; Doç. Dr. Bahriye Üçok, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu cinayetleri, ve Sivas Madımak katliamı gibi birçok sansasyonel olayın savcılık görevini yürütmüştü. Madımak katliamının bir tahrik sonucu olduğunu söylemesine o dönem çok tepki gösterilmişti. Nusret Demiral TBMM'de Kürtçe yemin eden DEP'li milletvekilleri içinde idam cezası talep etmişti.

"EZAN TÜRKÇE OKUNSUN"

Nusret Demiral emekli olduktan sonra ise Milliyetçi Hareket Partisi'nden siyasete girdi. 1995 yılındaki genel seçimlerde MHP'den Milletvekili adayı oldu. Seçim sürecinde "Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde olduğu gibi ezan Türkçe okunsun" diyerek bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Bu genel seçimlerde MHP baraj altı kaldı. MHP yönetimi baraj altı kalmasında Nusret Demiral'ın bu çıkışının etkili olduğunu düşünerek Nusret Demiral'ı disiplin kuruluna vermişti. Bu süreçten sonra Nusret Demiral aktif siyaseti bırakıp, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı.