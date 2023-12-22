Eski DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk anıldı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 15:14

Güncelleme: 22.12.2023 - 15:20

İşçi sınıfı mücadelesinin unutulmaz önderlerinden, DİSK’in ve Genel-İş Sendikası'nın genel başkanlarından Abdullah Baştürk’ü Zincirlikuyu mezarlığında anıldı.

Baştürk’ün mezarı başındaki anma törenine DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Abdullah Baştürk’ün eşi Ayten Baştürk, DİSK’in önceki dönem genel başkanı Süleyman Çelebi ve yöneticileri, DİSK’e bağlı sendikaların yöneticileri de katıldı.

Abdullah Baştürk’ü anma töreninin açılışını yapan DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, katılımcıları işçi sınıfı mücadelesinde yaşamını yitirenler için saygı duruşuna çağırdı.

Saygı duruşunun ardından bir konuşma yapan DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan Abdullah Baştürk’ün mücadelesiyle, direnişleriyle DİSK’e ışık tuttuğunu ifade ederek şunları söyledi:

“O, bilimi ve aklı önceleyen mücadele anlayışıyla bize önderlik etmeye devam ediyor. Bu umudu, bu mücadele mirasını bize bırakan Abdullah Baştürk önderimize ve onun yol arkadaşlarına minnet borçluyuz. (…) Onlar sınıfsız sömürüsüz bir dünya için mücadele ettiler. Onlar gibi sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğiz. Onlar emekten yana bir demokrasi dediler bizler sokaklardayız ve 'demokrasi işçinin ekmeğidir' diyoruz. DİSK umuttur! Bize bu umudu bırakan önderlerimizin yolunda yürüyeceğiz. Bu umudu daha da büyüteceğiz. Mücadelemiz büyüyecek, DİSK büyüyecek”.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise konuşmasında, Abdullah Baştürk’ün ve tüm önderlerin rehberliğinde yeni bir mücadele dönemine girildiğini söyledi ve bu yeni mücadele döneminde DİSK’lilere düşen görevi “20’inci yüzyılın kurucu iradelerinden aldığımız güçle, onların rehberliğinde geleceği inşa etmek ve 21. yüzyılı, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını emeğin yüzyılı yapmaktır” diyerek ifade etti.

Abdullah Baştürk’ü anma töreni mezarına karanfillerin bırakılmasıyla son buldu.