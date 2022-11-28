Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı

28 Kasım 2022 Pazartesi, 13:22

28 Kasım 2015'te dönemin Diyarbakır Baro Başkanı olan Tahir Elçi, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada öldürülmüştü. Elçi için ölümünün 7. yılında anma düzenlendi.

Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen, aralarında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Gürkan Altun, Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin de bulunduğu bir grup, terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yenikapı Sokağı'na kadar yürüdü.

TBB Başkan Yardımcısı Altun, burada yaptığı konuşmada, Tahir Elçi'yi sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, "Tahir başkan sesi çıkmayanların sesiydi, göremeyenlerin gözü, iyi bir hukukçuydu. Türkiye'nin her yerinde bir hukuksuzluk gördüğünde sesini çıkardı, sözünü söyledi ve barıştan yana oldu" dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren de Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen faillerin hala tespit edilemediğine işaret etti.

Türkan Elçi de "Yaşam hakkının kutsallığını, onurlu bir yaşamı talep ettiğimizi, hakkımız olan adaleti istemekten vazgeçmeyeceğimizi karanfiller anlatacak" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Dört Ayaklı Minare önüne karanfil bırakıldı. Anma etkinliğine, Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyeleri, bazı HDP milletvekilleri, bölge baro başkanları ile avukatlar katıldı.