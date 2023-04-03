Eski Emniyet Müdürü Saçan, Kılıçdaroğlu'nun Mehmetçik çıkışını değerlendirdi: Duvar örülmeli

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 04:00

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan kaçak sığınmacılara ilişkin paylaşım yaptı. Sınır güvenliği için çağrı yapan Kılıçdaroğlu, “Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin” dedi.

Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 2, 2023

SAÇAN: DUVAR ÖRÜLMELİ

Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, konuyu Cumhuriyet’e değerlendirdi. Saçan, “‘Görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin’ derken birilerinin buna göz yumduğunu kastediyor olabilir” dedi.

(Adil Serdar Saçan)



Saçan, “Sınırda göçmenler için barınma yerleri kurulmalı. Ülke içine sokulmamaları lazım. Bu çok önemli bir güvenlik sorunu” diye konuştu. Saçan, Yunanistan’ın Türkiye sınırına duvar örmesini ise şöyle değerlendirdi: “Bu durum Türkiye için hem güvenlik hem sosyopolitik açıdan ciddi problem. Türkiye’nin kendi sınırlarına duvar örmesi lazım.”