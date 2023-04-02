Son dakika... Kılıçdaroğlu Mehmetçiğe seslendi: 'Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin'

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 13:54

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 14:12

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere sadece 42 gün kaldı.

14 Mayıs'a az bir zaman kala 'seçim güvenliğ' en büyük tartışma konularından biri olmaya devam ederken; 'Türkiye'ye yeni göç dalgası' iddiaları da gündeme geldi.

"KİMSEYİ DİNLEMEYİN"

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mesajında Mehmetçiğe seslenen CHP lideri, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" ifadelerini kullandı.