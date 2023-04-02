Kılıçdaroğlu, 'Kılıçdaroğlu Gönüllüleri' ile bir araya geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 18:21
Kılıçdaroğlu, 'Kılıçdaroğlu Gönüllüleri' ile bir araya geldi
Abone Ol google-news

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Millet İttifakı'nın ortak Cumhrubaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyenlerle buluştu.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen programa, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP PM Üyesi Deniz Demir, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Genel Koordinatörü Ahmet Nazif Yücel de katıldı.

'HALİL İBRAHİM SOFRASI' AFİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Gönüllüler, “Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu”, “İktidar” sloganlarını attı. Salonda üzerinde Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının da yer aldığı “Dostların arasında, Halil İbrahim sofrasındayız” yazılı dev afiş ile "Türk milletinin Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" yazılı afiş de dikkat çekti.


aday Kemal Kılıçdaroğlu CHP CHP Genel Merkezi

En Çok Okunan Haberler