Eski İçişleri Bakanı Tantan'dan Bahçeli'ye 'HÜDA PAR-Hizbullah' yanıtı: Vahşi eylemleri izleyen Bahçeli değil miydi?
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Cumhur İttifakı listelerinden seçime girecek olan HÜDA PAR'ın terör örgütü Hizbullah'la ilişkisine dair tartışmalarla ilgili olarak kendisini açıklama yapmaya çağıran MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Cumhuriyet TV'de açıklamalarda bulunan Tantan, "Sayın Gaffar Okkan'ın, diğer polislerimizin şehit edilmesinde görev almış bu vahşi örgütün eylemlerini izleyen Bahçeli değil miydi?" dedi.
Terör Örgütü Hizbullah ile bağlantılı Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR)Cumhur İttifakı'na destek vermesi tartışmalara neden olmuştu. HÜDA PAR'ın programında ana dilde eğitim isteği, Şeyh Sait'ten özür dilenmesi gerektiği şeklindeki taleplerin bulunması nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli'den konuya dair tepki bekleniyordu.
Sessizliğini bozan Bahçeli, HÜDAPAR'a ilişkin şu açıklamada bulundu:
"Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla 'emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir' görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur."
Bahçeli'nin "Kamuoyuna açıklama yapmalıdır" dediği Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Cumhuriyet TV'de konuştu. Tantan, Bahçeli'ye birtakım sorular yöneltti.
"BU VAHŞİ ÖRGÜTÜN EYLEMLERİNİ İZLEYEN BAHÇELİ..."
HÜDAPAR'ın Hizbullah ile bağlantılı olduğunu ifade eden Tantan, "Terör örgütleri kurulurken partileri olmaz, partiler sonradan kurulur. Bahçeli HÜDAPAR ile Hizbulah ilişkisini kabul etmiyor ama HÜDAPAR parti programında Türk kimliğini, bayrağını reddediyor, Kürt kimliğini öne çıkarıyor, özerklik istiyor hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni istiyor. Biz ülkemizin geçmiş ve geleceğine sahip çıkmak için mücadele ediyoruz. Sayın Gaffar Okkan'ın, diğer polislerimizin şehit edilmesinde görev almış bu vahşi örgütün eylemlerini izleyen Bahçeli değil miydi? Bu örgütün bazı elemanları birtakım yasal düzenlemelerle affa tabi tutulmuşsa ve HÜDAPAR kuruluşunda görev almışsa bu parti ile örgütün bağlantısı olmadığını mı gösterir?" şeklinde konuştu.
"BAHÇELİ'YE SORUYORUM"
Bahçeli'ye sorular yönelten Tantan, "PKK ve HÜDAPAR'ın talepleri aynı. Onların Türkiye'den taleplerinin ne olduğu belli. Partileşme süreçleri de bu iktidar dönemine rastlıyor. Bahçeli'nin bunları konuşması lazım. 25 Mart'ta Mora Katliamı'nı, oradaki Türklerin katledilmesini kutlayan bir iktidarla nasıl yan yana gelebiliyor? Buna cevap versin. Bütün bunları bilen sayın Bahçeli, Balkanlar'daki Türk kimliğini inkar eden bu ittifakta nasıl bulunabiliyor? Bahçeli beni açıklamaya davet etti, şimdi ben de ona soruyorum, neden?" ifadelerini kullandı.
Tantan, "Ben devlet disiplini içerisinde, milletimin ve ülkemin varlığını sahiplenmek adına, halkın bilgilenmesi için konuşuyorum. Bunun için mücadele ettim ve edeceğim, kimse de beni engelleyemez. Hizbullah bir terör örgütüdür. HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hizbullah'ın bir terör örgütü olduğunu kabul etmemektedir. O örgüt mensuplarının avukatlığını neden üstlendiler? Kim yaptırdı? Neden HÜDA PAR takipçi kazanmak için hala camileri kullanıyor?" sözleriyle Hizbullah-HÜDAPAR ilişkisini bir kez daha vurguladı.
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