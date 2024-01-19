Eski İYİ Partili isimden Akşener’in ‘şeriat’ sözlerine tepki: ‘Erkeklerin içinde konuşamazdı’
İYİ Parti’den istifa eden İbrahim Özkan, “Şeriat eşittir İslam dinidir” sözleriyle gündeme gelen Akşener’e tepki gösterdi. Özkan, “İslam şeriat değildir. İslam şeriat olsaydı kadın genel başkan olmazdı” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Sivas’ta partililerle bir araya geldi.
Akşener burada yaptığı konuşmada, “Her seçimde Sivas’ta ne yapılıyor? ‘Bize oy ver’ diyorlar size. ‘Karşı taraf terörist…’ Öbür taraf da diyor ki; ‘Bize oy ver, onlar şeriatçı…’ Şimdi bir taraf teröristin manasını bilmiyor. Altını boşalttı, hafifletti terörist kavramını. Öbürü de şeriat eşittir İslam dini olduğunu bilmiyor. İki cahil anlayış arasında çırak çıkan Sivaslı” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti’den istifa eden İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan’dan Akşener’in bu sözlerine tepki geldi.
Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“İslam şeriat değildir. İslam şeriat olsaydı kadın Genel Başkan olmazdı.. Hele hele başı açık hiç olmazdı.. Mesela erkeklerin içinde konuşamazdı… O yüzden yaşasın Cumhuriyet…. Cumanız hayır olsun.”
İslam şeriat değildir. İslam şeriat olsaydı kadın Genel Başkan olmazdı..— İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) January 19, 2024
Hele hele başı açık hiç olmazdı..
Mesela erkeklerin içinde konuşamazdı…
O yüzden yaşasın Cumhuriyet….
Cumanız hayır olsun.
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