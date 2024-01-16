Armağan Çağlayan'dan Adliye'deki 'Yaşasın şeriat' sloganına tepki

Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretler yağdıran Ahmet Bostancı adlı zanlının tahliye edilmesinin ardından adliyede “Yaşasın şeriat” sloganları atıldı. Armağan Çağlayan adliyede yaşanan olaya tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 15:17
Armağan Çağlayan'dan Adliye'deki 'Yaşasın şeriat' sloganına tepki
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe'deki Hacı Nimet Özden Camii’nde Cuma namazı sırasında imamın Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için dua etmesine tepki gösterip camiden ayrılan ve sosyal medyada yayımladığı videoda Atatürk’e hakaret ettiği için tutuklanan zanlı Ahmet Bostancı, tahliye edildi.

Ahmet Bostancı’nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi’nde "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı.

Atılan sloganlara dair bir tepki de sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan'dan geldi. Çağlayan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Yaşasın cumhuriyet… İyi ki varsın cumhuriyet…. Şimdi daha yüksek sesle bağırma zamanıdır ! Hepimizin de görevidir!"


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