Armağan Çağlayan'dan Adliye'deki 'Yaşasın şeriat' sloganına tepki
Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretler yağdıran Ahmet Bostancı adlı zanlının tahliye edilmesinin ardından adliyede “Yaşasın şeriat” sloganları atıldı. Armağan Çağlayan adliyede yaşanan olaya tepki gösterdi.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe'deki Hacı Nimet Özden Camii’nde Cuma namazı sırasında imamın Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için dua etmesine tepki gösterip camiden ayrılan ve sosyal medyada yayımladığı videoda Atatürk’e hakaret ettiği için tutuklanan zanlı Ahmet Bostancı, tahliye edildi.
Ahmet Bostancı’nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi’nde "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı.
Atılan sloganlara dair bir tepki de sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan'dan geldi. Çağlayan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Yaşasın cumhuriyet… İyi ki varsın cumhuriyet…. Şimdi daha yüksek sesle bağırma zamanıdır ! Hepimizin de görevidir!"
Yaşasın cumhuriyet… İyi ki varsın cumhuriyet…. Şimdi daha yüksek sesle bağırma zamanıdır ! Hepimizin de görevidir! https://t.co/Xa5vBIrB1H— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) January 16, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Basit bir testle, ne kadar uzun yaşayacağınızı öğrenin
- Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat
- Desteksiz de önde!
- Arınç'tan ülkücülere 'çağrı'
- Gerçek ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkat çeken yanıt
- 10 pavyon süresiz kapatıldı: Validen açıklama geldi
- Mersin'de katliam gibi kaza!
- İYİ Parti'den 'Bilecik' açıklamasI
- Akşener o ismi engelledi!