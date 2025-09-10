Eski Memleket Partili İpek Özkal'dan çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' sözleri: 'Susmadı, susturuldu, aslında gerçek muhalefeti yapan Kılıçdaroğlu'ydu...'

Bir dönem Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nin sözcüsü olan, ardından görevinden ve partisinden istifa eden Prof. Dr. İpek Özkal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için yaptığı yorumla gündeme geldi.
"ASLINDA GERÇEK MUHALEFETİ YAPAN KILIÇDAROĞLU'YDU"
Önceki akşam tv100 canlı yayınına konuk olan Özkal, Kılıçdaroğlu'nun 'aslında gerçekten muhalefet yapan isim olduğunu' öne sürdü.
"Sayın Kılıçdaroğlu susmadı, susturuldu" diyen Özkal, "Öyle ağır linçlere, saldırılara uğradı ki... Aslında gerçek muhalefeti yapan Kılıçdaroğlu'ydu" ifadelerini kullandı.
Özkal'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
PROF. DR. İPEK ÖZKAL KİMDİR?
Ankara'da doğmuştur. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Türkiye’de “Sağlık Sektörü Örneğinde Devletin Küçültülmesi ve Etkenleştirilmesi Çalışmaları” adlı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmuştur.
Akabinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bölümü'nde başladığı Doktora Programı'nı “Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi” teziyle tamamlamıştır. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Profesör kadrosunda görev yapmakta olan İpek Özkal Sayan, iyi derecede İngilizce ve orta derecede İtalyanca bilmektedir.
Bir dönem Memleket Partisi Sözcülüğü görevini yürütmüştür.