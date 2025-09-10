Eski Memleket Partili İpek Özkal'dan çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' sözleri: 'Susmadı, susturuldu, aslında gerçek muhalefeti yapan Kılıçdaroğlu'ydu...'

Bir dönem Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nin sözcüsü olan, ardından görevinden ve partisinden istifa eden Prof. Dr. İpek Özkal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için yaptığı yorumla gündeme geldi.

"ASLINDA GERÇEK MUHALEFETİ YAPAN KILIÇDAROĞLU'YDU"

Önceki akşam tv100 canlı yayınına konuk olan Özkal, Kılıçdaroğlu'nun 'aslında gerçekten muhalefet yapan isim olduğunu' öne sürdü.

"Sayın Kılıçdaroğlu susmadı, susturuldu" diyen Özkal, "Öyle ağır linçlere, saldırılara uğradı ki... Aslında gerçek muhalefeti yapan Kılıçdaroğlu'ydu" ifadelerini kullandı.

Özkal'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.