Eski MHP il yöneticisi Ferhat Özcan öldürüldü
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) eski Ankara il yöneticilerinden Ferhat Özcan uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
MHP'nin eski Ankara il yöneticilerinden Ferhat Özcan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre, MHP'nin Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
Özcan'ın cenazesinin bu akşam saat 19:00'da Küçükhacıbey köyüne defnedileceği öğrenildi.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ İLE AYNI KAREDE
Öte yandan Özcan'ın, gözaltına alındığı iddia edilen Ekinci ile aynı karede olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı.
Ferhat Özcan (sağda), Mehmet Ersin Ekinci (solda)
AKILLARA SİNAN ATEŞ CİNAYETİ GELDİ
Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.
CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANDI
Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 20 kişi tutuklanmıştı.
YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.
Resmi İlanlar
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