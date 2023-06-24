Akşener'in konuşmasının ardından... Çıray'dan 'manidar' paylaşımlar!

Yayınlanma: 24.06.2023 - 13:38

Güncelleme: 24.06.2023 - 13:51

İYİ Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı'nda konuşan Genel Başkan Meral Akşener'in sert açıklamalarının yankıları sürüyor.

Seçim sonrası partisinden istifa eden İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın, Akşener'in konuşmasının ardından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

MANİDAR PAYLAŞIMLAR!

Çıray, Twitter hesabından Alman siyasetçi ve edebiyatçı Goethe'ye ait olduğunu belirterek, şu sözü paylaştı:

"Nankörlük, zayıf insanların işidir. Kudretli insanlar içinde asla nankör olanına rastlamadım..."

Çok sevdiğim sözlerden biridir.

???????? pic.twitter.com/tYsXA3D3my — Dr. Aytun Çıray (@TCAytunCiray) June 24, 2023

Aytun Çıray, bir başka paylaşımında da, bir mesaj görüntüsü paylaştı. Söz konusu mesajda, şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye'deki milletvekili aday listesinden bazı isimlerin çıkartılması için Pensilvanya'dan talimat gelmiş. Sizinde bu listede adınızın olduğunu söylüyor. Selamı var."

Vatan, millet, sakarya..

Ama..

Fetöcü adaylar.

Gerisi lâfı güzaf! pic.twitter.com/rkQdQXE4t5 — Dr. Aytun Çıray (@TCAytunCiray) June 24, 2023

NE OLMUŞTU?

Çıray, 6 Haziran'da partisinden istifa ettiğini duyurmuş ve istifa mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tam bu esnada derinden derine işlediği anlaşılan sinsi bir anlayış ile 20 Eylül 2020 İYİ Parti Kurultay’ında söz konusu hedefe ilk darbe vuruldu. Başta bana ve Sayın Ümit Özdağ’a olmak üzere İYİ Parti’de bir tasfiye operasyonu başlatıldı.

Bu kriz Sayın Özdağ’ın ayrılıp parti kurması ile sonuçlandı ki, yarattığı etkiyi 14-28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadık.

Aziz Türk Milleti, 'Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam' denilen Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı’na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü.

Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti’ye değil cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, dolayısı ile demokrasimizin ve gençlerimizin geleceğine zarar verdi."