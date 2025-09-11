Eski TBMM Başkanı Karakaş için tören düzenlendi: Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hareket!

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin dava öncesinde tüm dikkatler eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi.

Siyaset kulislerinde duruşmadan 'mutlak butlan' kararı çıkabileceği ve CHP Genel Başkanlığı'na kayyum olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelebileceği konuşuluyor. Görevi kabul edip etmeyeceğine ilişkin söylentilere yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu, bu kez eski TBMM başkanlarından Cahit Karakaş'ın cenaze töreninde görüntülendi.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Önder Aksakal, eski TBMM Başkanları, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karakaş'ın yakınları ve ailesi katıldı.

DUYMAZDAN GELDİ, SIRTINI DÖNÜP GİTTİ

Öte yandan tören çıkışında kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının kurultay davasıyla ilgili sorularını da duymazdan geldi. Kılıçdaroğlu, kameralara herhangi bir açıklama yapmadan sırtını dönerek uzaklaştı.