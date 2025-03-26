Eski Türkiye güzeli Banu Öztürk, "Erdoğan'a hakaret"ten gözaltında
Sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.
2009'da Miss Globe Türkiye Güzeli seçilen manken Banu Öztürk hakkında, sosyal medya platformu üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İktidara yakın Sabah'ın haberine göre, savcılık talimatıyla Öztürk kısa süre içinde gözaltına alındı. Öztürk'ün işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
2009'da Miss Globe Türkiye Kraliçesi seçilen Banu Öztürk, Avrupa Yakası, Adanalı, Derman, Geniş Aile, Şen Yuva ve son olarak Güzel Çirkin gibi dizi projelerde yer almıştı.
Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Erdoğan'a hakaret #gözaltı
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