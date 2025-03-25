Protestoculara 'Erdoğan'a hakaret' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla eylem yapan 41 kişi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği' gerekçesiyle gözaltına alındı.

Protestoculara 'Erdoğan'a hakaret' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmaları protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen eyleme katılan 41 kişi hakkında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilere "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlamaları yöneltiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #Cumhurbaşkanı #hakaret #gözaltı #Recep Tayyip Erdoğan

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