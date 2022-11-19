Eski Ülkü Ocakları Başkanı Oğuz Bulut'a silahlı saldırı: 5 kurşun isabet etti
Eski Sivas Ülkü Ocakları Başkanı olan Oğuz Bulut’un, dün sabah saat 08:00 saatlerinde Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bulunan petrol ofisinde silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.
Oğuz Bulut’un vücuduna beş kurşun isabet ettiği, kurşunların belden aşağı isabet ettiği ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı gelen bilgiler arasında. Bulut silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.
Odatv'den Gamze İşler'in haberine göre Oğuz Bulut’un yaklaşık üç yıl önce reşit olmayan bir erkek çocuğu ile videoları yayınlanmıştı. Günlerce sosyal medyada da konuşulan görüntüler sonrası ülkücü mafya Sedat Peker kendi sosyal medya hesabından Oğuz Bulut’a “2 rekat namaz kıl, kendine yakışanı yap” demişti.
Peker’in açıklaması sonrası Bulut savcılığa başvuru yaparak “birileri tarafından öldürüleceğim” diyerek şikayette bulunmuştu.
Dün sabaha karşı yaşanan saldırıyla ilgili emniyet birimlerinin faillere ilişkin gizli soruşturma yürüttüğü belirtildi.
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