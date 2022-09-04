Ülkü Ocakları Genel Başkanı: 'Üniversitelerdeki terör eylemlerinin arkasında hep CHP var'

04 Eylül 2022 Pazar, 07:05

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Tokat’ta partililere hitaben yaptığı konuşmada CHP'yi "terörist eylemlerin arkasında olmakla" itham etti.

Yıldırım, "Üniversitede yaşanan bütün terör eylemlerine ve terör propagandalarına baktığımız zaman bunların arkasında hepsinin CHP’nin olduğunu görüyoruz" iddiasında bulunduğu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün biz bunların hepsini bir rapor haline getirdik. Üniversiteleri karıştırmak isteyen, gençlerimizi provoke etmek isteyen, her türlü milli manevi değerlerimize saldırı yapılmasının arkasında bu ittifakın olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle endişelendirmektedir. O yüzden Türk gençliği bu anlamda kararını net bir şekilde vermiş ve Cumhur İttifakı konusunda hemfikir olmuştur. Yapılan birkaç araştırmayı incelediğimiz zaman geçtiğimiz günlerde hatta önemli bir televizyon kanalında çok önemli bir gazeteci bu anket sonuçlarını açıkladı. Yapılan çalışmalara göre ilk defa oy kullanacak olan yaklaşık 6,5-7 milyonluk genç seçmenimizin yüzde 35’i kendisini ülkücü olarak tanımlıyor. Hamdolsun ki bu liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin ve bütün ülküdaşlarımızın özverisi çalışmasıyla bugün meydana gelmiştik. Artık aileler getirip çocuklarını ülkü ocaklarını Ülkü Ocaklarına emanet etmektedir."



