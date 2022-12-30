Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş kimdir? Sinan Ateş nasıl öldü?
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı, akademisyen Sinan Ateş silahlı saldırıya uğradı. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş kimdir? Sinan Ateş'in sağlık durumu nasıl?
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve arakadaşı Ankara'da silahlı saldırıya uğradı.
SİNAN ATEŞ KİMDİR?
Sinan Ateş, 1984 Balıkesir Dursunbey'de doğdu. Lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora eğitimi aldı.
SİNAN ATEŞ'İN SİYASİ KARİYERİ
Lisede okurken Bursa Ülkü Ocakları'na katıldı. 2006'da Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı'na getirildi. 2007 yılında MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın danışmanı oldu. 2019 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanı oldu. 2020 yılında istifa etti.
SİNAN ATEŞ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı, akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Halk TV'nin aktardığına göre, Ateş'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
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