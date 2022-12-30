Son Dakika: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan biri ağır, 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı, akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Halk TV'nin aktardığına göre, Ateş'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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