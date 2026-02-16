Eski Zafer Partili Hasan Öztürk’e danışmanından yalanlama: 'Olaylar Öztürk’ün anlattığı gibi gelişmedi'

Zafer Partisi’nde bir süre Hatay İl Başkanlığı ve Genel Başkan Başdanışmanlığı yapan Hasan Öztürk, sığınmacılara yönelik Kayseri’deki eylemde Ümit Özdağ ve Zafer Partisi’nin payı olduğunu benzer gelişmelerin Hatay’da da yaşanabileceğini iddia etti.

Öztürk’ün basın danışmanlığını da yapan Hataylı Gazeteci Mustafa Dilek ise Kayseri ve Hatay’daki sığınmacılara yönelik eylemlerde Zafer Partisi’nin Hasan Öztürk’ün iddia ettiği gibi yaşananlarda rolü olmadığını, tam tersine halkı yatıştırıcı ve sakinleştirici açıklama ve kararlarıyla hadiseleri engelleyici pozisyonda olduğunu söyledi.

“Bugüne kadar Zafer Partisi’nin Hatay merkezli iç tartışmalarına ve meselelerine bilinçli olarak girmedim. Aksine, bu tartışmalardan uzak durmayı tercih ettim” diyen Dilek, “Doğrudan içinde bulunduğum bir konu var: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Kayseri olayları sürecine ilişkin yaşananlar. O gün süreç, eski danışman Hasan Öztürk’ün anlattığı gibi gelişmedi” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Mustafa Dilek

“KENDİSİ SERT MESAJ ATACAKTI”

O gece Reyhanlı’da olduğunu ve Hasan Öztürk’ün ilk etapta oldukça sert bir mesaj yayımlanmasının uygun olacağını ifade ettiğin altını çizen Dilek, “Ben bunun doğru olmayacağını söyledim. Ardından yeniden dönüş yaparak, genel başkandan telefon aldığını ve devlet büyüklerinden itidalli bir çağrı yapılması yönünde talimat geldiğini belirtti. 'Mesajı daha yumuşak hale getirelim' dedi. Zaten o gün Hatay’daki tüm siyasi partiler benzer bir itidal çizgisinde hareket etti, doğru olan yapıldı” dedi.

Bu konuda açıklama yapmayı düşünmediğini ancak Kayseri olayları üzerinden bir partinin Hatay’ı karıştırmaya çalıştığı ve bundan siyasi kazanç devşirme çabasında olduğu yönündeki söylemlerin, yorgun bir şehrin huzuruna zarar vereceğinin altını çizen Dilek, “Buna sessiz kalamazdım. Krizlerden kimlerin siyasi rant devşirmeye çalıştığını kamuoyunun takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.