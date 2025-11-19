Eskişehir 20'nci Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 21 Kasım'da başlıyor

Eskişehir 20'nci Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başlıyor. Festival Düzenleme Kurulu adına açıklama yapan Şahap Arpacı, festivalin 21 Kasım Cuma günü saat 18.30’da açılış kokteyliyle başlayacağını duyurdu.

Festival süresince 34 uzun metrajlı film, kısa film, belgesel ve animasyon filmi seyirciyle buluşacak. Tüm gösterimler ücretsiz olacak.

Şahap Arpacı, festivalin amacı ve tarihçesi hakkında şunları söyledi:

"2006 yılında 'Üretin gösterelim' diyerek yola çıktık. O günden bugüne dünyadaki İşçi Filmleri Festivalleri ağıyla omuz omuza üretenlerin hikâyelerini perdeye taşıyor, emeğin sinemasını büyütüyoruz. 21. yüzyılın gerçekliğinde kapitalizmin ve emperyalizmin toplumsal ve insani değerleri çürütmesine, derinleşen eşitsizliklere, savaşlara, yoksulluğa ve doğanın metalaştırılmasına karşı işçi sınıfının mücadelesinden aldığımız güçle sınıfsız, sömürüsüz, eşitlikçi ve adil bir dünyanın mümkün olduğunu hatırlatmaya devam ediyoruz. Ana akım sinema salonlarının tekeline, sponsor baskılarına ve piyasa sansürüne karşı ücretsiz, yarışmasız ve sponsorsuz bir festivalle 20 yıldır ezilen kesimlerin, emekçilerin ve direnenlerin sesini duyuruyoruz. Bu yıl da festivalde 34 filmin gösterimi yapılacak."

Festival kapsamında uzun metrajlı filmler, kısa filmler, belgeseller ve animasyonlar Eskişehir seyircisiyle buluşacak. Film gösterimleri 21-25 Kasım günleri arasında yapılacak. Festival süresince çeşitli film söyleşileri ve panel etkinlikleri de düzenlenecek.

Festivalin açılış filmi, ev işçiliğinin görünmez emeğini ve işveren-işçi arasındaki sınıfsal çatışmayı konu alan Erkan Tahhuşoğlu imzalı "Döngü" olacak. 21 Kasım Cuma günü saat 18.30’da açılış kokteyli ile başlayacak programda, saat 20.00’de “Döngü” filmi gösterilecek. Gösterimin ardından yönetmen Erkan Tahhuşoğlu ve oyuncu Süleyman Karaahmet ile söyleşi düzenlenecek.

Festivalin açılış gecesine oyuncu yönetmen Ece Dizdar, oyuncu Uğur Uzunel ve gazeteci Emre İzkübarlas da katılacak.