Eskişehir'deki orman yangınları için 'takipsizlik' kararı! CHP'li Çakırözer’den, Bakan Yumaklı'ya sert tepki: 'Bir kuru teşekkür yetmez!'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında yaşamını yitiren 5 orman işçisi 5 AKUT gönüllüsünü ölüme götüren ihmaller gündem oldu.

Komisyonda söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer orman yangını ile ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.

Karara tepki gösteren CHP’li Çakırözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya orman yangınlarındaki ölümlerde aileler ve sivil toplum örgütlerinin dikkat çektiği ihmalleri ve orman emekçilerinin neden korunmadığını sordu.

“ADLARINI DAHİ ANMADINIZ”

Orman yangınlarındaki ölümlerin üzerinden dört ay geçmesine rağmen, ortaya atılan ihmallerle ilgili neden inceleme/araştırma yapılmadığını soran Çakırözer, şunları söyledi:

“Temmuz ayında Seyitgazi ilçemizde meydana gelen yangında orman emekçisi AKUT gönüllüsü 10 insanımız şehit oldu. Eskişehir Orman Bölgeden muhafaza memuru Enes Kızılyer, dozer operatörü Eyüp Dereli, arazöz şoförü Tolunay Kocaman; Denizli'den yangın personelleri Sercan Ütni, Hilmi Şahin; AKUT gönüllüleri, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu!

İzmir'de de yine, orman emekçileri, İbrahim Demir ve Ragıp Şahin şehit oldu. Sayın Bakan, konuşmanızda adlarını dahi anmadınız, gönüllülere, orman kahramanlarımıza bir kuru teşekkür! Dahası, onların hakkını, hukukunu korumuyorsunuz. Üzerinden tam dört ay geçti, onları ölüme götüren ihmaller için hangi müdürünüzü, hangi personelinizi çağırıp hesap sordunuz? Cenazelerde, taziyelerde ailelerinden duyduklarımıza yürek dayanmaz.”

“TOLUNAY’IN KORUMA KIYAFETİ, MASKESİ NEDEN YOKTU”

Yangında yaşamını yitiren orman işçisi Seyitgazi’nin Kümbet köyünden Tolunay Kocaman’ın işe giriş sürecine dikkat çeken Çakırözer, Kocaman’ın yangın söndürme eğitimi alıp almadığını, yangınla müdahalede koruma kıyafetlerinin, maskesinin neden olmadığını sordu.

Çakırözer, “Tolunay kardeşimiz, yangından sadece bir ay önce işe başladı. İki hafta sonra evleniyor, balayına gidiyor, dönüyor, yangına koşuyor, şehit oluyor! Şimdi sormayalım mı, ne zaman eğitim aldı bu Tolunay kardeşimiz? Ne koruma kıyafeti ne maskesi var. Ailesi anlatıyor, askerden kalma eski botları giyerek yangına koşmuş! Sağ kurtulan arkadaşları anlatıyor, üzerimizdeki atletleri ağzımıza bastırarak dumanından kurtulabildik diye. Tolunay'ın sürdüğü arazözde acil butonu niye çalışmadı Sayın Bakan? Bunların hangisinden haberiniz var, hiçbirini sorgulamayacak mısınız? Burada ‘Kahramanlar’ diyorsunuz ama hiçbirine sahip çıkmıyorsunuz” diye konuştu.

“DOSYA BOMBOŞ HİÇBİR ŞEY SORGULANMAMIŞ!”

Bakan Yumaklı’ya “Siz bu insanları korkunç bir şekilde ölüme göndermişsiniz Sayın Bakan” diyen Çakırözer, yangın söndürmede görev alan 10 kişinin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmesine de tepki gösterdi.

Çakırözer, şöyle konuştu:

“Siz bir şey yapmayınca yargı da yapmıyor! Soruşturma şehir şehir gezmiş, hiç kimse sorumluluk almamış. Bakın, elimdeki utanç belgesine, ibret belgesine. Bu 10 can niçin savcılık takipsizlik kararı vermiş? Yani ecelleriyle ölmüşler; öyle mi? Ama dosyaya bakıyorsunuz, içi bomboş, hiçbir şey sorgulanmamış, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan tek kişi yok, tanık olarak kimsenin ifadesi yok. O gün yangının yayılmasına ilişkin havadan yeterli müdahale yapıldı mı, yangın müdahale havuzu var mıydı, gözetleme kulesinde yeterli personel var mıydı, kurumlar arası koordinasyon yapılabildi mi, telsizler, uydu telefonları çalışıyor muydu? Bunların hiçbiri araştırılmamış, sorulmamış.

Yine, o gün görevlendirmeleri kim, neye göre yaptı, o kahramanlara yeterli eğitim verildi mi, yeterince deneyimi var mıydı, niye yangına gönderildiler, yangına müdahalede şart olan yanmaz kıyafet, ayakkabı, koruyucu ekipman, oksijen maskesi niye yoktu, yedek ekip var mıydı, sahadaki görevliler kaç saat görev yaptı, acil tahliye planı var mıydı? Bunların hiçbiri bu soruşturma da yok Sayın Bakan, hiçbiri araştırılmamış, soruşturulmamış.”

“AKUT GÖREVLİLERİNİN SICAK ATEŞİN ORTASINDA NE İŞİ VARDI?”

Çakırözer, yangınla mücadelede yaşamını yitiren AKUT görevlilerinin durumuna da dikkat çekti.

Bakan Yumaklı’ya “O gönüllüler neden sıcak ateşin ortasındaydı” diye soran Çakırözer, “Tüm arama kurtarma ekiplerinin bildiği gerçeği Sayın Bakan siz bilmiyor musunuz? Sizin Orman Genel Müdürünüz, bölge müdürleriniz bilmiyor mu? Gönüllüler, STK'ler sıcak bölgeye giremez. Destek bölgesinde olması gereken gönüllülerin sıcak alana girmesine kim, nasıl izin verdi? Neden bunu sorgulamıyorsunuz? Hem personelinizi hem de bu gönüllüleri korumak herkesten önce sizin sorumluluğunuzdu Sayın Bakan. Kuru teşekkürler bu sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz, vicdanları rahatlatmaz” dedi.