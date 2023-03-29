Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’ye 5 ay hapis cezası: 'İç işleyiş' dediler
Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş’a mobbing uygulayarak yaşamını yitirmesine neden olduğu belirtilen Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hakkındaki davada karar çıktı.
Baş, 8 Eylül 2020’de kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Baş’ın ölümünün ardında, dönemin Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Töre tarafından “enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmadığı için istifa et baskısına maruz kalmasının olduğu” iddia edildi. Sınava ilişkin inceleme başlatılırken Töre hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek”ten suç duyurusunda bulunuldu. Geçen 11 Nisan’da Eskişehir’e atanan Töre ile dönemin Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Şube Müdürü Muhammer Cihan hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan dava açıldı.
TOP 'DİSİPLİN'DE
Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, geçen 8 Mart’ta tamamlandı. Savcı, Baş’a yönelik baskı iddialarının tamamının “idarenin kendi iç işleyişi ile ilgili olduğunu, disiplin hukuku kapsamında değerlendirilebileceğini” savunup tüm sanıkların beraatını istedi. Töre’nin, Baş’ın atamasına ilişkin yazıyı tebliğ etmediği gerekçesiyle görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Kaya ve Cihan’ın beraatına hükmetti. Töre ise “görevi kötüye kullanmak” suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, takdir indirimiyle 5 aya indirildi ancak “Töre’nin sabıkasız oluşu ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşması” nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti
- İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'müzakere' mesajı
- Naci Görür deprem beklediği bölgeleri tek tek açıkladı
- 'Yalı Partisi' yazısına erişim engeli
- Benzine büyük zam!
- Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a zehir zemberek sözler
- Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
- Erdoğan, Bakan Bilgin ile görüşecek
- MHP seçime amblem ve adaylarıyla katılacak
- Dünyaca ünlü astronotlardan yıllar sonra gelen itiraf