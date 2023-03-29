Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’ye 5 ay hapis cezası: 'İç işleyiş' dediler

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 04:00

Baş, 8 Eylül 2020’de kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Baş’ın ölümünün ardında, dönemin Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Töre tarafından “enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmadığı için istifa et baskısına maruz kalmasının olduğu” iddia edildi. Sınava ilişkin inceleme başlatılırken Töre hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek”ten suç duyurusunda bulunuldu. Geçen 11 Nisan’da Eskişehir’e atanan Töre ile dönemin Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Şube Müdürü Muhammer Cihan hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan dava açıldı.

TOP 'DİSİPLİN'DE

Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, geçen 8 Mart’ta tamamlandı. Savcı, Baş’a yönelik baskı iddialarının tamamının “idarenin kendi iç işleyişi ile ilgili olduğunu, disiplin hukuku kapsamında değerlendirilebileceğini” savunup tüm sanıkların beraatını istedi. Töre’nin, Baş’ın atamasına ilişkin yazıyı tebliğ etmediği gerekçesiyle görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Kaya ve Cihan’ın beraatına hükmetti. Töre ise “görevi kötüye kullanmak” suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, takdir indirimiyle 5 aya indirildi ancak “Töre’nin sabıkasız oluşu ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşması” nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

