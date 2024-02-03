Eskişehir'de sokağın nabzı: CHP'de coşku, AKP'de sessizlik

Yayınlanma: 03.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 03.02.2024 - 03:00

CHP lideri Özgür Özel’in, İYİ Parti’den Eskişehir Milletvekili seçilip kısa süre sonra AKP’ye katılmasının ardından bu partinin büyükşehir belediye başkan adayı Nebi Hatipoğlu’na yönelik “siyasi irade hırsızı” demesi rahatsızlığa neden oldu. Hatipoğlu, soluğu televizyonda aldı ve yanıt yetiştirme yarışına girdi. Söyledikleri acemice ve hiçbir anlam ifade etmiyordu.

Hatipoğlu, AKP’ye geçişini, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in DSP’den CHP’ye geçişine benzetmeye çalıştı. Aynı şeyi Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve SHP’de siyaset yaptığı dönemleri gündeme getirerek Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt için yaptı. Temel bir yanlış yapıyor: Büyükerşen, Ataç ve Kurt’un CHP’ye geçişlerinde kimse kendilerine tepki göstermedi. Eskişehirli İYİ Parti seçmeni ise Hatipoğlu’na öfke duyuyor.

Tam bir hafta önce Eskişehir’deydik. CHP lideri Özel’in aday tanıtım toplantısı vardı. Nasıldı toplantı? Hemen söyleyelim coşkuluydu. Salon doluydu.

ERDOĞAN KENTE GİRMEDİ

Ertesi gün ise Tayyip Erdoğan, Eskişehir adaylarını tanıtmak için toplantı yaptı. Salon doldurulamadı, coşku yoktu. Üstelik Hatipoğlu’nun kürsüde, “Bir ayda Eskişehir’de basmadık yer bırakmadım” demesine karşın... Salonu gören Erdoğan, kısa konuştu, Eskişehir’e girmedi, CHP’ye genel eleştiriler gündeme getirdi.

SOKAK TEPKİLİ

Soğuğuyla da ünlü Eskişehir’in sokaklarında insanlara Hatipoğlu’nu sorduk. İYİ Parti kurmayları tabana ne kadar kulak veriyor bilemeyiz. Ancak milletvekili belirlemede en büyük yanlışı Eskişehir’de yaptıkları açık. İYİ Parti’ye oy vermiş vermemiş herkes şaşkın ve tepkili. İYİ Parti’ye oy verenlerin hem partilerine hem de Hatipoğlu’na oy vermeleri bir hayli zor görünüyor.

ESKİŞEHİR’İN DUAYENİ

Aday olsun olmasın Eskişehir’in “duayen” belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen... Bunu sokakta gözlemlemek zor değil. Yerine aday yapılan Ayşe Ünlüce’nin en büyük kolaylığı Büyükerşen’le çalışmış olması. Seçimi kazanmak için işi kolay. Hatipoğlu’nun ise epeyce zor. Diğer partiler zaten yarışta yok. Ünlüce’nin diğer şanslı noktaları ise Kazım Kurt ve Ahmet Ataç gibi deneyimli iki merkez ilçe belediye başkanı ile birlikte olması. Gözlemimiz o ki Eskişehir’in dikkatleri hâlâ CHP’ye yönelik. Üstelik bazı kentlerde olduğu gibi burada süren bir tartışma yok.

Eskişehirlilerin şöyle bir huyu var: Yapılan işleri, kim yaparsa yapsın Büyükerşen’e atfediyorlar. Ayrıca sorunlarla özdeşleştirmiyorlar. Örneğin Hatipoğlu, çıktığı televizyonda Eskişehir’in çok ciddi bir trafik sorunu olduğunu söyledi. Ancak Büyükerşen Hoca’mızla, televizyondan AKP tanıtım toplantısını izlerken şu tümceyi kurdu: Çevreyolu olmayan tek büyükşehir Eskişehir biliyor musun? Karayolları yapmadı çünkü.

Hatipoğlu haklı, o kadar şehirlerarası yolculuk yapan araç kent içine girince trafik içinden çıkılmaz hal alıyor.

Hatipoğlu’nun bir eksiklik olarak gördüğü konu ise depreme önlem alınmaması. “Eskişehir fay hattı üzerinde. 30 yıllık bir iki katlı evler var. Kat sayısı artırılmıyor. Biz dört beş kat verip müteahhitlerin girmesini sağlayacağız” diyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Fay hattı üzerine bırakın dört beş katı kimse konut yapmıyor. Ayşe Ünlüce ise diyor ki “Seçimden sonra Porsuk’un doğusunda çalışmalar başlayacak. Büyük bir kentsel dönüşüme başlayacağız. Eskişehir’de çok katlı tek bina var. Ona da bakanlık izin verdi. Biz yedi, sekiz katlı binaları bile dört beş kata düşürdük. Eskişehir dikey yapılaşmanın olmadığı tek bölge.” Yeni aday olmasına karşın, “Yaptık” diyebilecek tek aday galiba Ünlüce. Çünkü yapılanlarda payı var.

Büyük bir terslik olmazsa Eskişehir yine “doğru kararı” verecek gibi görünüyor.