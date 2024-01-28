Nebi Hatipoğlu'ndan Erdoğan'a '31 Mart' sözü: Eskişehir'in anahtarını size vereceğiz!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 19:52

Güncelleme: 28.01.2024 - 19:53

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kentte ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eskişehir'deki sloganlarının "Başkan sahada" olduğunu anlatan Hatipoğlu, "Ben, bir aydır sahadayım ve basmadık yer bırakmadım. Eskişehirli hemşehrilerimiz bizlerden büyük hizmetler bekliyor. İnşallah 31 Mart akşamı Eskişehir'in anahtarını size vereceğiz Sayın Cumhurbaşkanım. 31 Mart akşamı Eskişehir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmaya hazır mıyız? Eskişehir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmaya kararlı mıyız?" diye konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da Eskişehir'in gelecek dönemde AKP belediyeciliğiyle, gerçek belediyecilikle karşılaşması ve gerçek belediyecilik hizmeti alması için yepyeni bir adım atıldığını söyledi.



Nebi Hatipoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den Eskişehir vekili seçilmişti...

Bu seçimde Eskişehir'in makus talihinin değişeceğini ve fetret devrinin sona ereceğini dile getiren Yalçın, "31 Mart akşamı hep beraber seçim sonuçlarını karşılarken bugün Eskişehir için de ayrı bir umut sahibi olacağız. Eskişehir'de adaylarımız son derece yoğun bir mesai içerisinde çalışacak. Hep beraber Eskişehir'i hak ettiği hizmetle buluşturacağız. Eskişehir, tüm Türkiye'de sporun ve kültürün başkenti haline dönüşecektir." diye konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, iki ay içinde yürütecekleri kampanyayla Eskişehir'de 31 Mart'ta yeni bir dönem başlayacağının belirterek, 1 Nisan itibarıyla Eskişehir'de güzellikleri yaşayacaklarını söyledi.

'BÜTÜN ESKİŞEHİR'İ CUMHUR İTTİFAKI RENKLERİNE BOYAYACACĞIZ'

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, 22 yıllık iktidarları döneminde Türkiye'nin dört bir yanına çok güzel, çok nadide kalıcı eserler kazandırdıklarının altını çizdi.

AKP siyasetinin hizmet siyaseti olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"AKP siyaseti eser siyasetidir. Biz, her zaman kavgadan, çatışmadan, dövüşten uzak duran bir siyasi anlayışa sahip olduk. Biz, toplumumuzun bütün kesimlerini, bütün yaşam tarzlarını, bütün mezhepsel ve etnik zenginliklerini kucaklayan bir siyasi anlayışa sahibiz. Biz, Türkiye'yiz. Biz, Eskişehir'e hizmetkar olmayı, Eskişehir'e hizmet etmeyi kendisine düstur edinmiş bir siyasi anlayışa sahibiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi noktasında da yepyeni bir dönemin kapısını hep beraber aralayacağız. Öyle inanıyorum ki 31 Mart gecesinde Büyükşehir ile 14 ilçesiyle birlikte bütün Eskişehir'i Cumhur İttifakı renklerine boyayacağız."

AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Eskişehir'in de tıpkı İzmir gibi 25 senede çok geride kaldığını belirterek, Cumhur İttifakı'nın gençlerin vereceği güç ve destekle Eskişehir'i alacağını dile getirdi.

AKP İl Başkanı Süleyman Reyhan, AKP'nin sığınılacak en iyi liman olduğunu ifade ederek, "Eskişehir'de yapacak daha çok işimiz, şehrimize kazandıracak daha çok eserimiz var. Milletimize verecek daha çok hizmetimiz var. Cumhur İttifakı olarak el ele, gönül gönüle vererek Eskişehirimizi sizlerin desteğiyle yıllardır süren fetret devrinden mutlaka kurtaracağız inşallah. Eskişehir'in bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü yok." dedi.

Cumhur İttifakı'nın AKP'den ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Belediye Başkan adayı Hüseyin İlhan, Mihalgazi Belediye Başkan adayı Zeynep Güneş, Beylikova Belediye Başkan adayı Vahit Kara, Han Belediye Başkan adayı Bekir Belceli, İnönü Belediye Başkan adayı Serhat Hamamcı ve Mahmudiye Belediye Başkan adayı Murat Uçarer."

MHP'den ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

"Çifteler Belediye Başkan adayı Kadir Bıyık, Alpu Belediye Başkan adayı Alparslan Kokulu, Seyitgazi Belediye Başkan adayı Erhan Erden ve Mihalıççık Belediye Başkan adayı Halil Sami Barış."

BBP'den Günyüzü Belediye Başkan adayı da Hidayet Özmen oldu.