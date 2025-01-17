Eskişehir'de 'Tacizci müftüyü aklama, yargıla' pankartına ceza!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 12:34

Güncelleme: 17.01.2025 - 12:34

Eskişehir'de Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım’ın 12 yaşındaki bir çocuğu istismar ettiği iddiası, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. İlk olarak serbest bırakılan müftü, skandalın gündeme gelmesinin ardından tutuklandı.

BirGün'ün haberine göre, SOL Genç üyeleri, Eskişehir’deki Porsuk Çayı üzerindeki bir köprüye olaya tepki için “Tacizci müftüyü aklama, yargıla!” yazılı bir pankart astı.

Ancak emniyet, pankartı asan gençlerin evlerine Kabahatler Kanunu’na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle idari para cezası tutanağı gönderdi.

SOL Genç Eskişehir, emniyetin bu uygulamasına tepki göstererek bir açıklama yaptı:

“'Tacizci müftüyü aklama, yargıla!' pankartını asan arkadaşlarımıza idari para cezası tutanakları gönderiliyor. Gençleri böyle korkutamazsınız. Baskılarınıza rağmen haykırıyoruz: Gençleri değil, tacizciyi yargıla!”